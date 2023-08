CANCOM SE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von CANCOM SE

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 24,18 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie musste um 15:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 24,18 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die CANCOM SE-Aktie bis auf 24,04 EUR. Bei 24,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 35.944 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.08.2022 erreicht. 46,40 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 23,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 38,30 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

