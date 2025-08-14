CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 22,80 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 22,80 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,00 EUR aus. Bei 22,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 19.600 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 31,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 38,82 Prozent wieder erreichen. Am 01.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 10,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,40 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 13.05.2025. CANCOM SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,20 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 410,55 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CANCOM SE einen Umsatz von 394,74 Mio. EUR eingefahren.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 18.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,999 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

CANCOM-Aktie in Rot: CANCOM macht Verlust

Ausblick: CANCOM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor