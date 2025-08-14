DAX24.518 +0,6%ESt505.464 +0,5%Top 10 Crypto16,72 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1678 +0,2%Öl66,32 -0,9%Gold3.339 +0,1%
Aktienentwicklung

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag in Grün

15.08.25 09:27 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 22,85 EUR.

CANCOM SE
22,40 EUR 0,50 EUR 2,28%
Die CANCOM SE-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 22,85 EUR. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 22,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 135 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 31,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 27,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 11,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 29,40 EUR.

CANCOM SE gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CANCOM SE mit 0,20 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 410,55 Mio. EUR – ein Plus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 13.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 18.08.2026 dürfte CANCOM SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,999 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

