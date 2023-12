CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Freitagvormittag ins Plus

So entwickelt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von CANCOM SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 28,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere um 09:06 Uhr 2,0 Prozent. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 29,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,34 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.383 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 35,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 21,26 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 35,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,40 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 10.11.2022. Das EPS lag bei 0,27 EUR. Im letzten Jahr hatte CANCOM SE einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 329,55 EUR gegenüber 329,55 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte CANCOM SE am 28.03.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

CANCOM-Aktie wenig bewegt: CANCOM hat neuen Aufsichtsratschef gefunden

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor einem Jahr eingebracht

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX am Dienstagmittag in der Gewinnzone