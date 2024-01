CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE fällt am Mittag

Kursentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 27,96 EUR ab.

Um 11:37 Uhr fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 27,96 EUR ab. Die CANCOM SE-Aktie sank bis auf 27,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.457 CANCOM SE-Aktien.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 25,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR. Abschläge von 23,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,60 EUR.

Am 10.11.2022 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,27 EUR gegenüber 0,27 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 329,55 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR in den Büchern gestanden hatten.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

