CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 27,80 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 27,80 EUR. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 27,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 48.540 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 26,26 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,26 EUR am 26.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 23,53 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,60 EUR.

Am 10.11.2022 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 329,55 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 329,55 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen. Am 27.03.2025 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

