CANCOM SE Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von CANCOM SE

Kursentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 23,66 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 23,66 EUR ab. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,50 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,68 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.929 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.07.2024 bei 34,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.11.2024 bei 21,22 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,994 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 29,20 EUR angegeben.

Am 12.11.2024 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 422,60 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 415,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

