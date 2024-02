CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE fällt am Nachmittag

So bewegt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 29,32 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 29,32 EUR ab. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,32 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.668 CANCOM SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 19,71 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 27,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,956 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,60 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,27 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 329,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 329,55 EUR in den Büchern gestanden.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.03.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,08 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

XETRA-Handel: Das macht der TecDAX am Donnerstagmittag

Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsstart mit Kursplus

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Plus