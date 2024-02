CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE schiebt sich am Freitagvormittag vor

So entwickelt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 29,80 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,90 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 244 CANCOM SE-Aktien.

Bei 35,10 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,26 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 28,66 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2022 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,956 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,60 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 329,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 329,55 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte CANCOM SE am 28.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,08 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

XETRA-Handel: Das macht der TecDAX am Donnerstagmittag

Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsstart mit Kursplus

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Plus