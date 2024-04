CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 30,00 EUR abwärts.

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 30,00 EUR abwärts. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,68 EUR nach. Bei 30,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 34.902 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 10.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 21,26 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,13 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,64 EUR.

CANCOM SE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 329,55 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 20.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,42 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

