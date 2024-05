Aktienkurs im Fokus

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

16.05.24 16:08 Uhr

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 32,46 EUR.

Werbung

Das Papier von CANCOM SE konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 32,46 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die CANCOM SE-Aktie bei 32,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 32,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 25.553 Stück. Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 32,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,60 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,26 EUR am 27.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 34,50 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Im Jahr 2023 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 35,84 EUR. Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 14.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR erwirtschaftet worden. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 440,60 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 317,68 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren. Die CANCOM SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 13.08.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 20.05.2025. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,40 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie XETRA-Handel: TecDAX liegt mittags im Plus TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein CANCOM SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start leichter

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Cancom SE