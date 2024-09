CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 27,54 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 27,54 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 27,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,62 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.755 Stück gehandelt.

Am 05.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,46 Prozent. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 22,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,30 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Am 13.08.2024 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. CANCOM SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 394,74 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 329,35 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von CANCOM SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

