CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 25,32 EUR abwärts.

Die CANCOM SE-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 25,32 EUR abwärts. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,20 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.290 CANCOM SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,10 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.08.2023 bei 23,08 EUR. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 9,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,70 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

