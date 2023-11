CANCOM SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von CANCOM SE

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 27,76 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:40 Uhr um 0,9 Prozent auf 27,76 EUR nach. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,60 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,14 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.896 CANCOM SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 20,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,50 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 10.11.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 329,55 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 329,55 EUR in den Büchern gestanden.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in CANCOM SE von vor einem Jahr angefallen

SDAX aktuell: SDAX legt schlussendlich Turbo ein

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsende im Plus