CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 27,60 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 27,60 EUR. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 27,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,80 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.933 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 35,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 21,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,26 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 22,97 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,60 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Am 10.11.2022 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,27 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 329,55 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 329,55 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte CANCOM SE am 28.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

