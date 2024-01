CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag in Rot

Notierung im Blick

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 27,62 EUR abwärts.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 27,62 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die CANCOM SE-Aktie bis auf 27,62 EUR. Mit einem Wert von 27,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 230 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 35,10 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 21,31 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 23,03 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,60 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ein EPS von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 329,55 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 329,55 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von CANCOM SE.

