CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verliert am Nachmittag

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 32,06 EUR.

Die Aktie notierte um 15:43 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 32,06 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 31,92 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,16 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.283 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 32,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 33,69 Prozent wieder erreichen.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,06 EUR belaufen. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 35,84 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 440,60 Mio. EUR im Vergleich zu 317,68 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von CANCOM SE.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,40 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht Verluste

TecDAX aktuell: Am Mittag Gewinne im TecDAX

XETRA-Handel: TecDAX liegt mittags im Plus