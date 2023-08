CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 23,68 EUR ab.

Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,6 Prozent auf 23,68 EUR nach. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.524 CANCOM SE-Aktien.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 2,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,30 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. CANCOM SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

