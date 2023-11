CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE reagiert am Freitagmittag positiv

So bewegt sich CANCOM SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 27,70 EUR.

Um 11:41 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 27,70 EUR nach oben. Bei 27,80 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,46 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.782 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 35,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 21,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 21,26 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,50 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 329,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 329,55 EUR in den Büchern gestanden.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.03.2024 erwartet.

