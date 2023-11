CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 27,54 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 27,54 EUR zu. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 27,58 EUR. Bei 27,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 402 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,45 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 21,26 EUR. Mit einem Kursverlust von 22,80 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 33,50 EUR.

CANCOM SE veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 329,55 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net

