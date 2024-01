CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 28,04 EUR zu.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 28,04 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,50 EUR. Bei 27,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 13.749 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Bei 35,10 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,18 Prozent. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 24,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,60 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 329,55 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte CANCOM SE am 28.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

