CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 28,14 EUR nach oben.

Um 09:01 Uhr stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 28,14 EUR. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 28,16 EUR. Bei 27,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.560 CANCOM SE-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,10 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Bei 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,60 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

CANCOM SE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,27 EUR. Im letzten Jahr hatte CANCOM SE einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 329,55 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 329,55 EUR gelegen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 27.03.2025 präsentieren.

