CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gibt am Mittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 25,10 EUR nach.

Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:41 Uhr um 0,8 Prozent auf 25,10 EUR nach. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 24,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.879 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 34,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,46 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,22 EUR. Dieser Wert wurde am 12.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 15,46 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,00 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,63 Prozent auf 422,60 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 415,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte CANCOM SE am 27.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,13 EUR fest.

