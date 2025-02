CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagnachmittag behauptet

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Im XETRA-Handel kam die CANCOM SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 25,28 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 25,28 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 25,38 EUR. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 24,94 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 61.015 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.11.2024 Kursverluste bis auf 21,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 19,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,00 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,28 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 422,60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 415,83 Mio. EUR umgesetzt.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,13 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

