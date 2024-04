CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 28,78 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 28,78 EUR ab. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,48 EUR nach. Bei 29,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.811 CANCOM SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 21,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 35,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 34,64 EUR.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 329,55 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 329,55 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 20.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

