CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 29,38 EUR.

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 29,38 EUR abwärts. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,30 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,58 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 863 Aktien.

Am 10.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,16 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 21,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 38,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 34,64 EUR.

Am 10.11.2022 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 329,55 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 20.05.2025 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

