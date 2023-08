CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verbilligt sich am Mittag

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 23,68 EUR nach.

Um 11:45 Uhr ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 23,68 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 23,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,80 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 9.176 Aktien.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 35,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 48,23 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,04 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 2,70 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,30 EUR aus.

CANCOM SE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von CANCOM SE.

