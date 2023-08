CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag nahezu unverändert

So bewegt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 23,82 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie bewegte sich um 09:02 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 23,82 EUR. Die CANCOM SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,86 EUR aus. Die CANCOM SE-Aktie sank bis auf 23,78 EUR. Bei 23,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.278 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 35,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 32,14 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,04 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 3,27 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 38,30 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 09.11.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

