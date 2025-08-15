DAX24.266 -0,4%ESt505.413 -0,7%Top 10 Crypto15,98 -0,1%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.671 -1,7%Euro1,1683 -0,3%Öl66,10 -0,1%Gold3.348 +0,4%
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Palantir, Lilium, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Vestas, SMA Solar und Nordex im Fokus
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag nahe Vortagesschluss

18.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von CANCOM SE zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die CANCOM SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 22,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
22,80 EUR 0,40 EUR 1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der CANCOM SE-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 22,65 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die CANCOM SE-Aktie bei 22,85 EUR. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 22,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,65 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.508 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.08.2025 (20,30 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,40 EUR.

Am 12.08.2025 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. CANCOM SE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,20 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 393,24 Mio. EUR, gegenüber 394,74 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,38 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CANCOM SE am 13.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,999 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

CANCOM-Aktie in Rot: CANCOM macht Verlust

Ausblick: CANCOM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bildquellen: Cancom SE

Nachrichten zu CANCOM SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
27.06.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.05.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
14.05.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

