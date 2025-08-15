CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagvormittag mit angezogener Handbremse

CANCOM SE im Blick

Die Aktie von CANCOM SE hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die CANCOM SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 22,65 EUR.

Im XETRA-Handel kam die CANCOM SE-Aktie um 09:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 22,65 EUR. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 22,65 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der CANCOM SE-Aktie ging bis auf 22,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 1.228 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 39,74 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 10,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR aus. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 29,40 EUR.

CANCOM SE gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 393,24 Mio. EUR – eine Minderung von 0,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 394,74 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von CANCOM SE.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 0,999 EUR je Aktie aus.

