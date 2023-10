CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochvormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,02 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 25,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,86 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 879 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Am 21.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,70 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 10.11.2022 vor.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 09.11.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 14.11.2024.

