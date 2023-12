CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 28,82 EUR.

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 28,82 EUR abwärts. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,76 EUR ein. Mit einem Wert von 28,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.221 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Bei 35,10 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Bei 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 35,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,40 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 10.11.2022. CANCOM SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,27 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 329,55 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 329,55 EUR.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Zuschlägen

Handel in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsstart im Plus