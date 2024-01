CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Freitagvormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 28,86 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 28,86 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,86 EUR an. Mit einem Wert von 28,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 216 Aktien.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 33,60 EUR.

CANCOM SE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 329,55 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 329,55 EUR eingefahren.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte CANCOM SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

