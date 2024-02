CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE büßt am Montagvormittag ein

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 28,60 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 28,60 EUR abwärts. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.756 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 35,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,73 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,66 Prozent.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,956 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,60 EUR.

CANCOM SE veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 329,55 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 27.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,08 EUR je CANCOM SE-Aktie.

