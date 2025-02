CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochmittag ohne große Veränderung

CANCOM SE im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von CANCOM SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der CANCOM SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 25,06 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:41 Uhr bei 25,06 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 25,26 EUR. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 25,06 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,26 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.790 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,67 Prozent. Am 12.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 21,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 30,00 EUR.

CANCOM SE gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent auf 422,60 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 415,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2025 terminiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je Aktie aus.

