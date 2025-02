CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 24,86 EUR ab.

Die CANCOM SE-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 24,86 EUR abwärts. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 24,80 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 37.637 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 34,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 36,77 Prozent wieder erreichen. Am 12.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,00 EUR an.

CANCOM SE veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 422,60 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 415,83 Mio. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 27.03.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,13 EUR im Jahr 2024 aus.

