CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit Kursplus

CANCOM SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 25,12 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere um 09:01 Uhr 0,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 25,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 270 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.07.2024 erreicht. 35,35 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.11.2024 bei 21,22 EUR. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 18,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,00 EUR.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,28 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 422,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 415,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,13 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags mit Abgaben

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verliert zum Handelsstart