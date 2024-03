CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag mit Verlusten

Kurs der CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 25,74 EUR nach.

Die CANCOM SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 25,74 EUR. Zwischenzeitlich weitete die CANCOM SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,70 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.391 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.03.2023 erreicht. Gewinne von 31,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 17,40 Prozent sinken.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2022 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,956 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,80 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 10.11.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 329,55 EUR im Vergleich zu 329,55 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je CANCOM SE-Aktie.

