CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 25,52 EUR abwärts.

Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,6 Prozent auf 25,52 EUR ab. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.517 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 33,94 EUR erreichte der Titel am 23.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Bei 21,26 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 20,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,956 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,80 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,27 EUR gegenüber 0,27 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat CANCOM SE 329,55 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 329,55 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. CANCOM SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

