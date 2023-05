CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel CANCOM 29,22 EUR

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 29,28 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.473 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,62 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 23,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,40 EUR an.

Am 10.11.2022 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Redaktion finanzen.net

