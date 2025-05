CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 27,95 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 27,95 EUR. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.621 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Bei 34,00 EUR erreichte der Titel am 06.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 21,22 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 31,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 30,00 EUR.

Am 13.05.2025 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 410,55 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 440,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte CANCOM SE am 12.08.2025 präsentieren. Am 18.08.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,27 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

