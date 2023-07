CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 26,20 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 26,20 EUR nach oben. Die CANCOM SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,20 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 154.217 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,00 EUR) erklomm das Papier am 12.08.2022. Gewinne von 37,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 23,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,40 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 10.11.2022 vor.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

