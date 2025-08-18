CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tritt am Dienstagmittag auf der Stelle

Kursverlauf

Die Aktie von CANCOM SE zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der CANCOM SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 22,65 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 22,65 EUR. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 22,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,50 EUR nach. Bei 22,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 4.071 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Bei 31,65 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 28,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 10,38 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 29,40 EUR.

CANCOM SE gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. CANCOM SE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,20 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 394,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 0,999 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

CANCOM-Aktie in Rot: CANCOM macht Verlust

Ausblick: CANCOM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor