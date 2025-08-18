CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagnachmittag gesucht

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 15:38 Uhr stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 22,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die CANCOM SE-Aktie bei 22,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.748 CANCOM SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2025 auf bis zu 31,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 27,96 Prozent niedriger. Bei 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 12,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 29,40 EUR.

Am 12.08.2025 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE ebenfalls 0,20 EUR je Aktie eingebüßt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 394,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2025 0,999 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

