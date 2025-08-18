DAX24.332 +0,1%ESt505.454 +0,4%Top 10 Crypto15,93 ±-0,0%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.563 -1,1%Euro1,1679 +0,1%Öl66,08 -0,6%Gold3.339 +0,2%
Kurs der CANCOM SE

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Vormittag an Boden

19.08.25 09:25 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 22,80 EUR.

Um 09:02 Uhr stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 22,80 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,80 EUR. Mit einem Wert von 22,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 935 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 31,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Bei einem Wert von 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 10,96 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,40 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 12.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 393,24 Mio. EUR im Vergleich zu 394,74 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte CANCOM SE am 13.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,999 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
27.06.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.05.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
14.05.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

