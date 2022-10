CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE büßt am Vormittag ein

Im derzeitigen Marktumfeld suchen Anleger attraktive Investmentmöglichkeiten mit guten Renditechancen. Lernen Sie im Online-Seminar heute ab 18 Uhr spannende Anlageideen in stürmischen Börsenzeiten kennen!

Heute im Fokus

DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen uneins -- Netflix übertrifft Erwartungen -- Bundesbank-Präsident Nagel für weitere EZB-Leitzinserhöhungen -- Nordex, Nestlé , BlackRock, Lufhansa im Fokus

ASML kann Gewinnrückgang dank robuster Nachfrage begrenzen. Im 3. Quartal verfehlt Sartorius die Erwartungen leicht. Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway-Aktie ist weiter operativ profitabel. BAWAG rutscht nach Rechtsstreit in die roten Zahlen. STRATEC erwartet Umsatzrückgang. JPMorgan nimmt LANXESS wieder in Bewertung auf.