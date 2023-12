CANCOM SE Aktie News: Anleger greifen bei CANCOM SE am Nachmittag zu

CANCOM SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 29,22 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 29,22 EUR zu. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,56 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,72 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.974 CANCOM SE-Aktien.

Bei einem Wert von 35,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 16,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Abschläge von 27,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,40 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 329,55 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 28.03.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

