CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Zuletzt stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 29,12 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 29,12 EUR. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 29,12 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.924 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 35,10 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 21,26 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 26,99 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 33,40 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 10.11.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 329,55 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 27.03.2025.

