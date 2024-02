CANCOM SE Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von CANCOM SE

CANCOM SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 28,00 EUR abwärts.

Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr um 1,1 Prozent auf 28,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,32 EUR. Bisher wurden heute 12.944 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 25,36 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 24,07 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2022 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,956 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 33,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 329,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 329,55 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

