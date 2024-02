CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 28,12 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 28,12 EUR. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 28,12 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 638 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 24,82 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,26 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 24,40 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,956 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 10.11.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 329,55 EUR im Vergleich zu 329,55 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 28.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,08 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

